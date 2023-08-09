Америка, за что ты так с нами? Мы ж так тебя любим! Реально. Может быть, это не так заметно тебе с первого взгляда, но, поверь, - это правда.
Омерика, пошто ж ты с нами так?
Комментарии
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лл
лина любимцева
А нас никто не спрашивает, любим мы Америку (конкретно США), или не любим? Но то, о чем написано в статье - это было.
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4 час.
Валерий Ворожищев
Умненькая вещичка, мой восторг автору!
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4 час.
Zoia Goldshtab
Классссс!!!!Приехали!!!!
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4 час.
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