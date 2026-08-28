Продленка для школьника: что проверить перед записью

Продленка для школьника помогает родителям организовать время ребенка после уроков. В группе продленного дня дети могут сделать домашнее задание, поесть, погулять и провести несколько часов под присмотром взрослых.
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