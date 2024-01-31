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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В Останкинском появились новые платные парковки

Автомобилистам, которые не живут в Останкинском районе, за стоянку вдоль улицы Кондратюка и вдоль улицы Академика Королёва от пересечения с Новомосковской улицей до Ботанической улицы теперь придётся платить.

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