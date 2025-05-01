В Тазовском трудящиеся встретили Первомай шествием и ярмаркой

Флажки и триколоры, голуби мира, «цветущие» веточки, воздушные шары и плакаты — Праздник Весны и Труда в Тазовском районе встречают так же, как и десятилетия назад, когда праздник еще назывался Днем солидарности трудящихся.
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