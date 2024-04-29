Турция выбирает нового поставщика СПГ Турция ищет поставщиков голубого топлива, поскольку в следующем году заканчивается долгосрочный контракт с РФ, а еще через год — с Ираном.
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Турция выбирает нового поставщика СПГ Турция ищет поставщиков голубого топлива, поскольку в следующем году заканчивается долгосрочный контракт с РФ, а еще через год — с Ираном.
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