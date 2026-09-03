Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Trump's New Foundry School Aims To Train America's Manufacturing Workers Of The Future

Trump's New Foundry School Aims To Train America's Manufacturing Workers Of The Future

Trump's New Foundry School Aims To Train America's Manufacturing Workers Of The Future Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Trump administration will launch Foundry School on Thursday, a national training program meant to prepare entrepreneurs, engineers, technicians, and industrial leaders for a rebuilding of U.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым