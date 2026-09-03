Trump's New Foundry School Aims To Train America's Manufacturing Workers Of The Future Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Trump administration will launch Foundry School on Thursday, a national training program meant to prepare entrepreneurs, engineers, technicians, and industrial leaders for a rebuilding of U.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым