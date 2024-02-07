В ВСУ сжигают заживо бойцов за провинности по приказу командира «Сатаны» Юлия СоколоваВ последнее время стали всё чаще появляться сообщения о том, что украинские военные, включая их командиров, применяют спорные методы ведения боевых действий.
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