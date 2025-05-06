Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Изменение климата угрожает здоровью глаз: как жара и УФ-излучение разрушают зрение

Из-за изменения климата учащаются случаи катаракты, конъюнктивита и других болезней глаз. Жара, УФ-излучение и засухи разрушают зрение — как защититься? Глобальное потепление уже не просто угроза будущему — оно активно влияет на здоровье людей сегодня.

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