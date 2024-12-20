В Раде назвали торгом слова Зеленского о снижении возраста мобилизации

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент республики Владимир Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие.
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