7 актеров, которые перекачались для своих ролей

На зависть Александру «Невскому» Курицыну. Итан Сапли фото: Legion Media; соцсетиПервое и главное место в этой подборке занимает американский актер Итан Сапли, потому что он не только перекачался, но и поборол ожирение, скинув в общей сложности 136 кг.
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