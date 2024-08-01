7 актеров, которые перекачались для своих ролей

На зависть Александру «Невскому» Курицыну. Итан Сапли фото: Legion Media; соцсетиПервое и главное место в этой подборке занимает американский актер Итан Сапли, потому что он не только перекачался, но и поборол ожирение, скинув в общей сложности 136 кг.