Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна ОрлонскаяРовно через неделю после светлого праздника Пасхи православные христиане 12 мая отметят Фомино воскресенье, или, как в народе его называют, Красную горку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии