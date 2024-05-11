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Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2024 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2024 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна ОрлонскаяРовно через неделю после светлого праздника Пасхи православные христиане 12 мая отметят Фомино воскресенье, или, как в народе его называют, Красную горку.

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