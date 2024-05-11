Какой церковный праздник сегодня, 12 мая 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна ОрлонскаяРовно через неделю после светлого праздника Пасхи православные христиане 12 мая отметят Фомино воскресенье, или, как в народе его называют, Красную горку.