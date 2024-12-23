Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин купил для своей семьи мягкие игрушки, выполненные смоленскими школьниками

Губернатор Василий Анохин купил для своей семьи мягкие игрушки, выполненные смоленскими школьниками

Губернатор Василий Анохин поддержал благотворительную акцию "От сердца к сердцу", которую ежегодно организуют региональное отделение партии "Единая Россия" и Смоленская областная Дума в содружестве с общественной организацией детей с инвалидностью и их родителей "Дети-Ангелы-Смоленск" и Смоленской митрополией.

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