Губернатор Василий Анохин купил для своей семьи мягкие игрушки, выполненные смоленскими школьниками

Губернатор Василий Анохин поддержал благотворительную акцию "От сердца к сердцу", которую ежегодно организуют региональное отделение партии "Единая Россия" и Смоленская областная Дума в содружестве с общественной организацией детей с инвалидностью и их родителей "Дети-Ангелы-Смоленск" и Смоленской митрополией.