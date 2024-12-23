Губернатор Василий Анохин купил для своей семьи мягкие игрушки, выполненные смоленскими школьниками

Губернатор Василий Анохин поддержал благотворительную акцию "От сердца к сердцу", которую ежегодно организуют региональное отделение партии "Единая Россия" и Смоленская областная Дума в содружестве с общественной организацией детей с инвалидностью и их родителей "Дети-Ангелы-Смоленск" и Смоленской митрополией.
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