Демократ Гарсия запросил данные о роли Кремлева в оплате свадьбы Трампа-младшего

Демократы в Палате представителей США направили официальные запросы Белому дому и сыну президента Дональду Трампу-младшему из-за свадебных торжеств, оплаченных близким к президенту РФ бизнесменом Умаром Кремлевым.
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