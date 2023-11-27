Трансформация советского народа в российский народ и его отношение к народам бывших постсоветских стран

Хотелось бы выразить свою благодарность Член–корреспонденту Международной Академии наук и искусств писателю Василию Варги за совместное написание этой статьи! Кто такие русские и чем они отличаются от остальных россиян и какое будущее государственное устройство пойдет на пользу всем народам, населяющим Россию? Однозначных ответов на подобные вопросы к ,сожалению,пока нет, хотя именно от этого сегодня зависит:благополучие и возрождение русского и других коренных народов Матушки России, которые, при ее исчезновении однозначно перестанут существовать! Самая древняя формулировка, характеризующая национальную приверженность России,предположительно относится к XVI веку, когда монах Спасо-Елеазарова монастыря Филофей произнес :«Москва третий Рим, а четвертому не быть»!Большевики же после октябрьского переворота предложили формулировку «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», которая, по мнению Фрейда, имеет ярко выраженный гомосексуальный характер.