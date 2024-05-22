В Тамбовской области прошли плановые учения нефтепроводчиков

Мичуринское районное управление АО «Транснефть – Дружба» провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Куйбышев – Брянск в Тамбовской области.
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