Мадьяр поставил Зеленского на место. Сибига обиделся на ответ Будапешта: "Соседняя деревня"

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр поставил на место Владимира Зеленского, объяснив, почему его страна не собирается становиться частью "Карпатской восьмёрки".
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