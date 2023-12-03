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Макс Ферстаппен хотел бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с Алонсо: «Я уже обсуждал это с Фернандо»

Пилот «Ред Булл» высказал свое мнение о других гоночных сериях и признал, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в гонке «24 часа Ле-Мана».

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