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Чандра Арья первым заявил о намерении занять пост премьер-министра Канады

Чандра Арья первым заявил о намерении занять пост премьер-министра Канады

Чандра Арья, канадский депутат индийского происхождения, первым объявил о своих планах занять пост премьер-министра после Джастина Трюдо.

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