«48 часов»: США и Великобритания скоординированно предупредили своих граждан в РФ об угрозе терактов

В ночь на 8 марта на официальном сайте посольства Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации появилось предупреждение, обращённое к гражданам США, которые сейчас находятся в Москве (ранее Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до четвёртого - максимального).