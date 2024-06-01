Пашинян поблагодарил Путина за восстановление поврежденных ж/д участков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого армянский политик поблагодарил российского лидера за поручение «Российским железным дорогам» восстановить поврежденные наводнением участки железной дороги в республике.
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