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За рулем

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Эксперты объяснили, почему некоторые дорожные камеры отключат с 1 сентября

Эксперты объяснили, почему некоторые дорожные камеры отключат с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах общего пользования, а также передачи информации с них, утвержденных Правительством РФ.

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