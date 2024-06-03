Эксперты объяснили, почему некоторые дорожные камеры отключат с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах общего пользования, а также передачи информации с них, утвержденных Правительством РФ.
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