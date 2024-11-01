Сенатор Владимир Джабаров расскажет, что будет после распада Евросоюза

2 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Михайловичем Джабаровым, который подведет политические итоги недели.
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