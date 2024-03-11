Генменеджер «Вегаса»: «Идея LTIR – замена игрока, получившего серьезную травму. Появилась возможность использовать это пространство, что мы и сделали»

«Голден Найтс» уложились в потолок зарплат, поместив Марка Стоуна, у которого оклад составляет 9,5 миллионов долларов в год, в долгосрочный список травмированных, а свободные средства в платежной ведомости клуб использовал для переходов Ноа Хэнифина, Энтони Манты и Томаша Гертла.