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Генменеджер «Вегаса»: «Идея LTIR – замена игрока, получившего серьезную травму. Появилась возможность использовать это пространство, что мы и сделали»

«Голден Найтс» уложились в потолок зарплат, поместив Марка Стоуна, у которого оклад составляет 9,5 миллионов долларов в год, в долгосрочный список травмированных, а свободные средства в платежной ведомости клуб использовал для переходов Ноа Хэнифина, Энтони Манты и Томаша Гертла.

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