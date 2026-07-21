Журналист Боуз сравнил мобилизацию в Украине с мясорубкой

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с реакцией на видеозапись, снятую в Харькове. На кадрах, широко разошедшихся в сети, мужчина средних лет удерживал в руках тесак, пытаясь отогнать от себя сотрудников военкомата.
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