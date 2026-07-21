Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журналист Боуз сравнил мобилизацию в Украине с мясорубкой

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с реакцией на видеозапись, снятую в Харькове. На кадрах, широко разошедшихся в сети, мужчина средних лет удерживал в руках тесак, пытаясь отогнать от себя сотрудников военкомата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии