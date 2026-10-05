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Газета.ру

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Трамп обвинил Иран в инциденте с самолетом Flydubai

Трамп обвинил Иран в инциденте с самолетом Flydubai

Глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он Иран ответственным за инцидент с самолетом авиакомпании Flydubai, заявил, что он придерживается именно такого мнения.

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