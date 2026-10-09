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Почти половина рожениц в Подмосковье выбрала партнерские роды с начала года

Почти половина рожениц в Подмосковье выбрала партнерские роды с начала года

В Подмосковье партнерские роды проводят бесплатно в родильных домах и перинатальных центрах. С начала года такой формат выбрали 42,5% женщин, сообщила заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

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