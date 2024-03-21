Начальник аппаратной Анастасия Кияница под обстрелом восстановила связь подразделения

Начальник аппаратной старший прапорщик Анастасия Кияница отвечала за устойчивую радиосвязь между командованием дивизии, подчиненными и приданными подразделениями, когда противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских военнослужащих.
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