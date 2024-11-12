Кейт Миддлтон и ее модные провалы в шести фото

История стиля Кейт Миддлтон, безусловно, захватывающая, как захватывает дух шлейф вечернего платья. Погружаясь в тонкости королевского гардероба, среди великолепных нарядов мы неизбежно натыкаемся на модные промахи, иногда сбивающие с ног даже самых искушенных.