Кейт Миддлтон и ее модные провалы в шести фото

История стиля Кейт Миддлтон, безусловно, захватывающая, как захватывает дух шлейф вечернего платья. Погружаясь в тонкости королевского гардероба, среди великолепных нарядов мы неизбежно натыкаемся на модные промахи, иногда сбивающие с ног даже самых искушенных.
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