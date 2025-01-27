Осенью в России пациенты начнут принимать вакцину от рака

В России с сентября начнется использование вакцины для лечения онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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