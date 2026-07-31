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30 фото: мир, который не перестаёт гримасничать

30 фото: мир, который не перестаёт гримасничать

Чаще всего мы разглядываем очертания лиц в облаках, чтобы скоротать минуты ожидания. Но что, если всё окружающее пространство — это одна большая труппа, которая непрерывно строит рожи?Собралось три десятка снимков, подтверждающих: у мироздания отличное чувство юмора.

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