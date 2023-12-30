Kayhan: 74 процента украинских мужчин готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации

Результаты проведенного недавно на Украине опроса показывают, что более 70% граждан Украины мужского пола готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы избежать призыва на военную службу и участия, таким образом, в боевых действиях против российской армии, пишет иранское издание Kayhan.
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