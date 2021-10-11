smi.today

1 643 подписчика

Госдума проведет первое пленарное заседание восьмого созыва

Госдума проведет первое пленарное заседание восьмого созыва

Сегодня, 12 октября, состоится первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва, сообщает ИА REGNUM. Парламентариям предстоит избрать спикера Госдумы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх