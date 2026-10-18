Ещё деревья не сбросили всю листву, а орловцы уже задаются вопросом: когда выпадет первый снег и какой будет предстоящая зима 2026–2027 годов.
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