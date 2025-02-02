Полиция поймала кубанца, хранившего марихуану на чердаке

Полиция поймала кубанца, хранившего марихуану на чердакеВ Брюховецком районе полицейские задержали мужчину, который хранил у себя дома марихуану, а именно - на чердаке хозпостройки.
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