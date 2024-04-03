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На фестивале БРИКС в Москве покажут 8 фильмов из разных стран

На фестивале БРИКС в Москве покажут 8 фильмов из разных стран

На фестивале БРИКС, который пройдёт в дни 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с 19 по 26 апреля, покажут восемь полнометражных фильмов из России, Китая, Индии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии, сообщил на пресс-конференции глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

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