На фестивале БРИКС в Москве покажут 8 фильмов из разных стран

На фестивале БРИКС, который пройдёт в дни 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с 19 по 26 апреля, покажут восемь полнометражных фильмов из России, Китая, Индии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии, сообщил на пресс-конференции глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.