Профессор МГСУ Комаров: материалы в "Крокусе" не были рассчитаны на теракт

Какие бы строительные материалы ни были использованы в "Крокус Сити Холле", они бы все равно не выдержали и сгорели, так как здания строят с расчетом на возможность пожара, но не теракта, – рассказал "Газете.
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