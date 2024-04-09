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Профессор МГСУ Комаров: материалы в "Крокусе" не были рассчитаны на теракт

Профессор МГСУ Комаров: материалы в "Крокусе" не были рассчитаны на теракт

Какие бы строительные материалы ни были использованы в "Крокус Сити Холле", они бы все равно не выдержали и сгорели, так как здания строят с расчетом на возможность пожара, но не теракта, – рассказал "Газете.

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