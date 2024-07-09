В Иванове 2800 детей участников СВО получили сертификаты на оплату учебы в вузе

Льгота по оплате получения высшего образования в Ивановской области - уникальная.Ивановская область - чуть ли не единственный регион, где существуют сертификаты на оплату обучения в вузах для детей участников СВО.
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