В Челябинск явился высланный мигрант-убийца. В Якутске — русский бунт из-за преступлений иностранцев

Мигранты снова в топе новостей. В то время, как в Якутии около 500 русских мужчин вышли на улицу и требуют от власти ответить за убийство местного жителя иностранцем, в Челябинске ловят криминального авторитета из ближнего зарубежья.
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