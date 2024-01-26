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В Челябинск явился высланный мигрант-убийца. В Якутске — русский бунт из-за преступлений иностранцев

В Челябинск явился высланный мигрант-убийца. В Якутске — русский бунт из-за преступлений иностранцев

Мигранты снова в топе новостей. В то время, как в Якутии около 500 русских мужчин вышли на улицу и требуют от власти ответить за убийство местного жителя иностранцем, в Челябинске ловят криминального авторитета из ближнего зарубежья.

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