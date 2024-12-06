Индекс страха и жадности ниже зоны перекупленности

Crypto Fear & Greed Index демонстрирует резкое снижение значений с 84-х до 72-х пунктов. В расчете индикатора используются данные рыночных торгов Bitcoin, взлетевшего за сутки на отметку $103 577 и рухнувшего до $92 000.
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