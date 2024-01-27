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Работник «Россети Центр» награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации

Работник «Россети Центр» награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации

На церемонии открытия отраслевого дня министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову, заместителю главного инженера «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

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