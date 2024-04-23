США работает над санкциями в отношении ряда китайских банков из-за работы с РФ

США работают над санкциями, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, что, по мнению американских чиновников, должно помочь остановить сотрудничество между Пекином и Россией, в том числе в рамках военного производства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением такой идеи.