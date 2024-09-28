«Отважные» затрофеили бронетранспортёр International MaxxPro (ВИДЕО)

«Отважные» подбили и затрофеили американский бронетранспортёр International MaxxPro. Сначала бойцы группировки «Центр» провели инженерную разведку района эвакуации, а далее, подобравшись к подбитой бронемашине, обнаружили, что её пытается эвакуировать противник.
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