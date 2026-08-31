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Царьград

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Пьер де Голль призвал Францию присоединиться к БРИКС

Пьер де Голль призвал Францию присоединиться к БРИКС

Внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, выступил за вступление Франции и Германии в БРИКС. По его мнению, это решение поможет странам найти сбалансированные и конструктивные альтернативы в интересах своих государств.

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