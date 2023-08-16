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СКА уложится в потолок зарплат, перезаключив контракты как минимум с 10 игроками на пониженных условиях («СЭ»)

Зарплата в этом сезоне будет понижена за счет увеличения зарплаты в последующих сезонах или бонусов. Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Петербурга также намерен расстаться с несколькими игроками.

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