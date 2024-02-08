Рынок с «китайским привкусом»: что происходит с продажами новых автомобилей в России

Несколько лет назад работала эмпирическая формула, получившая название Немцова-Улюкаева. Надо было заложенную в бюджет рублевую цену за баррель поделить на реальную цену бочки нефти в долларах — результатом этих арифметических действий оказывалась стоимость доллара в рублях.