5колесо
НовостиГараж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5колесо

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    На вокзале всё кафе и магазины держат и работают мигранты, а что местным нельзя эти точки отдать?Грязь, холод и ма...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • dverry garry
    Автор додик, ты ГДЕ ФОТО НАШЕЛ, неразумный?Топливо за копейк...

Рынок с «китайским привкусом»: что происходит с продажами новых автомобилей в России

Рынок с «китайским привкусом»: что происходит с продажами новых автомобилей в России

Несколько лет назад работала эмпирическая формула, получившая название Немцова-Улюкаева. Надо было заложенную в бюджет рублевую цену за баррель поделить на реальную цену бочки нефти в долларах — результатом этих арифметических действий оказывалась стоимость доллара в рублях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх