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Артиллеристы и мотострелки армейского корпуса ВВО уничтожили десант условного противника в ходе совместного тактического учения на Сахалине

Артиллеристы и мотострелки армейского корпуса ВВО уничтожили десант условного противника в ходе совместного тактического учения на Сахалине

К учению было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

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