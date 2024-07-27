США напуганы возможностью полномасштабной войны после обстрела Голан

Обстрел друзского поселения Мадждаль-Шамс на Голанских высотах может стать причиной превращения конфликта в полномасштабную войну между «Хезболлах» и Израилем, заявил американские чиновники 27 июля по данным портала Axios.
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