Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, которые установятся в регионе с 21 по 26 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
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