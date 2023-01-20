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Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, которые установятся в регионе с 21 по 26 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

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