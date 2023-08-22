Больше не мучаюсь когда нужно оторвать скотч. Показываю простую доработку, которая сэкономит ваше время и нервы

Клейкая лента (скотч) Клейкая лента или, как чаще всего ее называют, скотч является одним из самых великих изобретений всего человечества! В современном мире очень трудно представить жизнь без нее, ведь с помощью клейкой ленты можно быстро и надежно склеить вместе практически любые предметы.