Сам себе мастер

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Больше не мучаюсь когда нужно оторвать скотч. Показываю простую доработку, которая сэкономит ваше время и нервы

Больше не мучаюсь когда нужно оторвать скотч. Показываю простую доработку, которая сэкономит ваше время и нервы

Клейкая лента (скотч) Клейкая лента или, как чаще всего ее называют, скотч является одним из самых великих изобретений всего человечества! В современном мире очень трудно представить жизнь без нее, ведь с помощью клейкой ленты можно быстро и надежно склеить вместе практически любые предметы.

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Комментарии
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Владислав Ильмер
Переверните петлю замку4ом вниз - будет удобнее
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15 час.
C Д
Вообще экономия ( на зубах). На каждый рулон купить хомут еще надо
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13 час.

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