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Что будет если воздух попадет в вену

Что будет если воздух попадет в вену

Многие слышали, что попадание воздуха в вену может быть смертельно опасным. Действительно ли это так? Насколько серьезна угроза от воздушного пузырька в кровеносной системе? Когда стоит беспокоиться? Мы расскажем, что происходит с организмом, если воздух попадает в вену.

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